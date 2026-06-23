Ultimátum judicial para Plaza de San Antonio de Ourense

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense ha dictado una providencia en la que otorga un plazo máximo de diez días al Concello de Ourense para que detalle las actuaciones realizadas para asegurar el cese definitivo del uso de las plantas de sótano -2 y -3 del parking de la plaza de San Antonio.

Este requerimiento judicial responde al escrito presentado por la representación legal de la parte demandante, que exige medidas de ejecución forzosa contundentes ante la inacción municipal para cumplir la sentencia. En concreto, la acusación solicita formalmente al tribunal que ordene al alcalde, bajo apercibimiento de multas coercitivas, que acredite haber notificado la orden de desalojo a todos los usuarios de los garajes y trasteros.

Asimismo, el escrito insta al tribunal a comisionar a la Policía Local para que proceda de inmediato a la clausura y el precinto físico de los sótanos afectados, impidiendo así la entrada y salida de vehículos.

La demandante justifica la urgencia de estas acciones tras constatar mediante informes municipales que continúa explotándose el subsuelo, alquilando las mismas plazas como aparcamiento privado con lector de acceso.