Piden el desalojo y sellado del parking de plaza San Antonio

El conflicto del parking de San Antonio sigue vivo. El supuesto cierre rotatorio de julio de 2025, exigido por sentencia judicial para frenar el uso privado del subsuelo público, ha derivado en una nueva batalla. La parte ejecutante denuncia un falso cierre y exige el precinto policial. Un informe de la Inspección Municipal revela que la actividad nunca cesó. La empresa sustituyó los carteles por letreros de “Aparcamiento privado” y habilitó lectores de tarjetas en los sótanos -2 y -3. En un escrito de esta misma semana, el abogado de la ejecutante, Antonio Feijoo Miranda, ha acusado a la empresa de seguir alquilando las plazas a particulares, tildando la maniobra de “burla total a la sentencia”.

Las críticas apuntan a la “dejadez manifiesta” del Concello, donde paradójicamente el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, fue el impuslor original de la denuncia. La acusación reprocha que el Consistorio dilata la ejecución y que solo tras un ultimátum judicial en marzo avanzó en la publicación de edictos en el BOE para las notificaciones fallidas.

Ahora, la ejecutante exige al juez que multe al alcalde si no acredita la orden de desalojo para todos los afectados. Esto incluye a los propietarios privados del primer sótano (planta -1), cuyo acceso nunca se había bloqueado. Además, reclama enviar a la Policía Local para precintar las plantas inferiores.