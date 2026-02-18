Unión de sangre y letras en una familia ourensana

Como muchos otros padres, Óscar Guzmán trató de “volcar en sus hijos aquello que le habría gustado ser él”. Con su hija lo consiguió. Aunque Alba estudia Ingeniería Biomédica en la Universidad de Vigo y está segura de que quiere dedicarse a ello en el futuro, el amor por la literatura la ha llevado a cosechar unos cuantos premios desde bien pequeña. “Empecé a escribir cuando tenía 13 o 14 años, era algo que se me daba relativamente bien y tuve la suerte de que tenía tanto unos profesores como unos padres que, de algún modo, vieron esa destreza y tiraron por ella”, cuenta la joven escritora.

A lo largo de los años ha logrado más de 30 galardones por sus relatos cortos, poesías y novelas, llegando a publicar dos de ellas: “Xoaniñas de Deus” -con la que ganó el Premio Xuventude Crea 2021- y “A vinganza de Paquiño Jackson” -Premio Xuventude Crea 2024-. “Para mí era algo muy bueno porque, independientemente del premio o del dinero, conocía a otros jóvenes que eran como yo, que les gustaba leer, escribir…”, asegura Alba.

Comparten Pasión y éxito

Aunque ver a su hija triunfar y, lo más importante, disfrutar de las letras ya era para Óscar cumplir un sueño, la parte más bonita vino después. A raíz de ver cómo Alba lograba sacar adelante sus historias, le picó el gusanillo y empezó a escribir. “Era algo que siempre quiso hacer y que siempre llevó dentro”, deja claro Alba, que explica: “era un chaval de aldea al que le gustaba leer y tenía esa inquietud, yo tuve los recursos porque eran otros tiempos y una vez vio que yo podía hacerlo se animó a dar el salto”.

Cuando llegó la pandemia se puso a escribir y su hija le dijo que igual que había certámenes para ella, también los había para él. “Fue como ese momento en el que quieres nadar, pero dudas y necesitas que alguien te empuje”, reconoce Óscar.

Empezó a poner sobre papel sus historias y a presentarse a distintos certámenes, replicando el éxito de su hija. No tardó en publicar su primer libro, “Os segredos de Teresa” vio la luz en el 2021, dando lugar a una curiosa anécdota. “Yo publiqué mi novela antes que ella, aunque la escribí después”, desvela el escritor. Dos años más tarde salió su segunda novela “Pero…como morren as pegas?”, respaldada por el premio Vilar Ponte. Ahora espera a que se publique la tercera, “Só os mortos saben a verdade”, con la que ganó el premio Manuel Lueiro Rey a finales de 2025.

También hay diferencias

Aunque comparten muchas cosas, también existen ciertas diferencias entre ellos. Las historias que cuenta Óscar se enmarcan más en la novela negra, mientras que en el caso de Alba ha ido cambiando un poco. “Mis abuelos eran analfabetos, mis primeros relatos no son más que transcripciones de las historias de mis abuelos, y ahora escribo cosas propias”, cuenta la joven, que reconoce: “me da muchísima vergüenza que mi padre lea las cosas”.

Más allá de la literatura, tienen también los típicos “encontronazos padre-hija” que existen en cualquier familia. Con todo, Óscar reconoce que juntos trantan de entenderse, pese a la diferencia generacional.