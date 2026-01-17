El estado de Urgencias en el CHUO "mejora paulatinamente"

En los primeros días de enero, el CHUO registró algunos de los momentos de mayor carga asistencial del invierno.

Las urgencias del CHUO comienzan a mostrar signos de mejoría tras varias semanas marcadas por una elevada presión asistencial. El pico invernal de infecciones respiratorias, que coincidió con las celebraciones navideñas y el aumento de la circulación de gripe, covid y virus respiratorio sincitial, situó al servicio de Urgencias al límite de su capacidad, con jornadas de alta afluencia y un notable incremento de ingresos hospitalarios.

En los primeros días de enero, el CHUO registró algunos de los momentos de mayor carga asistencial del invierno, especialmente en atención a pacientes con patologías respiratorias, muchos de ellos personas mayores y con enfermedades previas. Esta situación obligó a activar medidas organizativas internas para garantizar la atención sanitaria y priorizar los casos más graves, provocando largas esperas.

Desde el Hospital señalan que el Servicio de Urgencias “va evolucionando bien porque están descendiendo el número de atenciones con respecto a los días anteriores y disminuyendo paulatinamente el número de ingresos por procesos respiratorios”. Una tendencia que apunta a una estabilización progresiva de la actividad asistencial tras semanas de especial tensión, aunque en ningún caso se pierde la precaución ni se deben rebajar las medidas de prevención.