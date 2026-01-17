El estado de Urgencias en el CHUO "mejora paulatinamente"

ASALTO VIOLENTO EN LOBIOS
PASANDO EL PICO DE LA GRIPE
Las urgencias del CHUO comienzan a mostrar signos de mejoría tras varias semanas marcadas por una elevada presión asistencial. El pico invernal de infecciones respiratorias, que coincidió con las celebraciones navideñas y el aumento de la circulación de gripe, covid y virus respiratorio sincitial, situó al servicio de Urgencias al límite de su capacidad, con jornadas de alta afluencia y un notable incremento de ingresos hospitalarios.
En los primeros días de enero, el CHUO registró algunos de los momentos de mayor carga asistencial del invierno, especialmente en atención a pacientes con patologías respiratorias, muchos de ellos personas mayores y con enfermedades previas. Esta situación obligó a activar medidas organizativas internas para garantizar la atención sanitaria y priorizar los casos más graves, provocando largas esperas.
Desde el Hospital señalan que el Servicio de Urgencias “va evolucionando bien porque están descendiendo el número de atenciones con respecto a los días anteriores y disminuyendo paulatinamente el número de ingresos por procesos respiratorios”. Una tendencia que apunta a una estabilización progresiva de la actividad asistencial tras semanas de especial tensión, aunque en ningún caso se pierde la precaución ni se deben rebajar las medidas de prevención.
