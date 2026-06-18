La UVigo celebra 30 años de “impecable” labor del Consello Social

La Universidad de Vigo acogió este miércoles la celebración del 30 aniversario de su Consello Social y también un sentido homenaje a su presidente desde el año 2011 hasta hoy, Ernesto Pedrosa, a quien reconocieron un trabajo impecable y muy comprometido con el desarrollo de la institución. El acto, en el que intervino el coro universitario y se proyectaron vídeos sobre la historia de este organismo, estuvo presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el rector en funciones, Manuel Reigosa, y acudieron también el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la rectora electa, Carmen García Mateo, los ex rectores Luis Espada y Alberto Gago, miembros de la comunidad universitaria y los familiares de Ernesto Pedrosa.

Rueda, destacó “el talante, el talento y la dedicación” de Ernesto Pedrosa, no solo en la tarea de fiscalizar a la Universidad sino también en esa otra faceta de servir de puente con la sociedad, que le llevó a respaldar e impulsar numerosas iniciativas en estos años. El presidente de la Xunta también se mostró orgulloso de la colaboración que existe entre las tres universidades gallegas y su capacidad para llegar a acuerdos a pesar de competir. Tuvo también palabras de agradecimiento para el rector saliente, Manuel Reigosa, por su “valentía, coherencia, colaboración y lealtad”. Por último, dijo que confía en que haya acuerdo en el plan de financiación, que se va a negociar, y destacó que la inversión en las universidades es “de las cosas más inteligentes” para progresar.

Reigosa hizo un repaso de la trayectoria del Consello Social, en el que encontraron “compañía, ayuda y cariño”, y destacó que a diferencia de otros organismos similares, que se centran en la rendición de cuentas y la transparencia, desarrolló de forma notable su misión de servir de puente entre la Universidad y la sociedad, apoyando iniciativas solidarias, de igualdad, emprendimiento, internacionalización, de divulgación, respaldando el Observatorio de Personas Egresadas o en su papel de embajador, entre otras actividades. Agfradeció también el trabajo de los anteriores presidentes, Zulueta de Haz y Emilio Atrio.