El Consejo de Gobierno de la UVigo aprobó por asentimiento la Oferta de Empleo Público (OEP) del Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios (PTXAS) para 2026, la mayor de los últimos cinco años, con 43 plazas (24 de acceso libre, 12 de promoción interna y 7 derivadas de sentencias judiciales). La gerente, Ana Comesaña, destacó el acuerdo unánime con la Junta de Personal y la creación, por primera vez, de una plaza para personas con discapacidad intelectual. También se respaldó la OEP del Personal Docente e Investigador (PDI) de 2026, que suma 87 plazas (44 de profesor permanente laboral, 30 de titular y 13 para personal investigador que tenga el certificado R3 o que haya superado la evaluación I3).

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“Esta oferta fue fruto de la negociación y acuerdo unánime con la Junta de Personal”, destacó Comesaña en su intervención, en la que desgranó la OEP y destacó, entre otros aspectos, la incorporación, por primera vez, de una plaza de acceso para personas con discapacidad intelectual con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y que contarán con las adaptaciones precisas, tanto en el proceso selectivo como en el puesto de trabajo. Por otra parte, la gerente destacó que en la OEP “se dedica el 50% de las plazas a promoción interna del personal de la UVigo, lo que les permitirá acceder a mejorar su carrera profesional, por una parte, y por otra permite a la Universidad aprovechar el talento que existe entre el personal de administración”.

En el cómputo global de las plazas de Personal Docente e Investigador (PDI) ofertadas en esta OEP, que tiene un plazo legal de ejecución de tres años naturales, cabe añadir 30 de promoción interna de catedráticos y catedráticas, que a efectos de cómputo de la tasa de reposición no computan.