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Solo uno de cada cinco oncólogos españoles revisa sistemáticamente las vacunas de sus pacientes, pese a reconocer su importancia. Es uno de los hallazgos que Ana Fernández presentó ayer en las jornadas biomédicas, tras una encuesta en la Sociedad Española de Oncología Médica. “Solo el 21% de los oncólogos revisan el estado de vacunación”, explicó.
La especialista también expuso un estudio gallego sobre cáncer de hígado. Aunque la respuesta al tratamiento fue favorable, la supervivencia mediana se situó en 15 meses, condicionada por la cirrosis asociada al consumo de alcohol, algo que observó que era un comportamiento específico de los pacientes gallegos. “Necesitaríamos estrategias para optimizar la función hepática”, defendió. Ambos trabajos apuntan a reforzar la coordinación entre Oncología, Medicina Preventiva y Digestivo para mejorar la atención sanitaria.
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