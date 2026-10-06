Valcárcel, solo ante un pleno de Barbadás poco ordinario

Barbadás vivió ayer un pleno municipal inédito tras la dimisión, una semana antes, del teniente de alcalde Daniel Rey, de Democracia Ourensana, en medio de los conflictos entre su partido y el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, en la Diputación. El regidor afrontó la sesión en solitario, ya que a la ausencia de Rey se sumó también la de su único otro acompañante en el Gobierno municipal, Xosé Manuel Morgade.

A pesar de que el pleno contó con siete mociones diferentes, todas quedaron solapadas por el debate sobre la gobernabilidad del municipio, que arrancó desde el inicio en un tono bronco, y con polémica por la ausencia del punto sobre la dimisión del ya ex teniente alcalde entre las mociones. Tal fue el protagonismo de la discusión sobre la crisis municipal, que incluso el Ramón Padrón, el edil del Partido Galego, se negó a votar cualquiera de las mociones y centró su debate prácticamente al 100% en la cuestión gubernamental, exigiendo a Valcárcel “que resolva mañá o grupo de Goberno”, desmarcándose a él mismo como el edil necesario para completar el grupo -y hacer posible la efectividad de las juntas-, mientras que no descartó unirse al PSOE en una potencial moción de censura si el alcalde no soluciona la situación de inmediato.

Relacionado El PP ofrece auxilio técnico en Barbadás y afea la huida de Democracia Ourensana

Al extenderse el debate sobre las diferentes mociones, Padrón acabó abandonando la sala antes de que finalizase el pleno al considerarlo “extraordinario” y ver las mociones “en segundo plano”. Un gesto duramente criticado por los grupos popular y socialista.

Convulso de inicio a fin

A pesar del clima caldeado, Valcárcel ordenó el inicio de la sesión con la primera moción con normalidad. Pese a ser propuesta por los ediles no adscritos salidos del PP -sobre la limpieza del río Barbadás-, su portavoz Manuel Fernández arrancó con el tema protagonista del día, lamentando que el municipio sigue siendo “moeda de cambio” de otras administraciones. Los momentos más tensos estuvieron marcados por los ataques directos de la izquierda.

Enfrentamiento

El portavoz del BNG, Serafín Núñez, cargó con dureza tildando a Valcárcel de “persoa tóxica” y calificando su política de “miserable” y “farsante”. Desde las filas del PSOE, Victoria Moranza lo definió como un “ególatra” que mantiene a Barbadás en un “desgoberno”, sentenciando que no “non supera crises, non é un líder”. Los únicos que no siguieron esta línea fueron los populares, que se limitaron a seguir la discusión sobre las mociones, que por muchos momentos fue un monólogo junto a Valcárcel.

Su posición, exenta del debate principal, dio un giro principalmente por las rencillas con los ex compañeros de grupo -Manuel Fernández y José Luis Dorribo- acusándolos de estar buscando el apoyo de las asociaciones vecinales para armar una candidatura alternativa.