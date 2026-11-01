Los vecinos de Antonio Puga claman contra el Concello de Ourense

Los vecinos de la calle Antonio Puga, en el barrio ourensano de O Couto, han decidido alzar la voz contra lo que consideran un abandono crónico por parte de la administración local. Mediante un escrito registrado formalmente ante el Concello de Ourense, la comunidad vecinal ha exigido un plan urgente para frenar el progresivo deterioro que arrastra la vía desde hace años, afectando tanto a la seguridad.

Entre las principales demandas trasladadas al consistorio destaca la necesidad urgente de acometer trabajos de poda en el arbolado. Según denuncian los residentes, las ramas descontroladas han alcanzado tal envergadura que invaden balcones, ventanas y fachadas. A esta situación se suma la exigencia de reponer los ejemplares que fueron talados en su día y cuyos huecos continúan vacíos o inutilizados, privando a la calle de su arbolado original.

Las raíces de los árboles han fracturado baldosas y calzada, creando desniveles peligrosos que aumentan el riesgo de caídas entre los peatones -especialmente personas mayores o con movilidad reducida- y provocan desperfectos en los vehículos.

Solicitan asimismo la instalación y sustitución de bolardos disuasorios para impedir el estacionamiento indebido en áreas peatonales y garantizar la protección de los viandantes.

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Se quejan asimismo de las inundaciones que se derivan del mal estado de conservación de la calle.