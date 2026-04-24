Vegalsa reformula su oferta en Pena Trevinca

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Vegalsa-Eroski inauguró la remodelación de su supermercado en el barrio de San Francisco. El establecimiento, ubicado en el número 48 de la calle Pena Trevinca, ha pasado a operar bajo la enseña Eroski City, transformación que busca “adaptar el espacio a las necesidades diarias de los vecinos mediante un modelo de compra rápida”, indicaron desde la empresa.
Quisimos adaptar el espacio a las necesidades diarias de los vecinos mediante un modelo de compra rápida"
La tienda dispone de una sala de ventas de 457 metros cuadrados, donde se distribuyen 8.000 referencias de stock, que abarcan “marcas líderes, marcas propias y productos locales”. Entre las novedades principales, Vegalsa destaca “la implantación del formato de libre servicio en las secciones de frescos, que incluyen frutería, carnicería, charcutería y pescadería”. Asimismo, se han incorporado secciones de bollería y panadería a granel con servicio de cortadora de pan.
El centro mantiene un horario continuo de lunes a sábado.
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