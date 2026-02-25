El Concello de Ourense recibe 1.500 peticiones para la Zona de Bajas Emisiones

La rúa Bedoya, una de las que estarán en la ZBE.

La ciudad se va preparando poco a poco para la implementación efectiva de la Zona de Bajas Emisiones. A partir del 1 de julio, el Concello de Ourense comenzará a multar a aquellos conductores que entren en las calles restringidas por cuestiones de contaminación sin tener en sus vehículos un distintivo ambiental -B, C, ECO y 0-.

Por tanto, quedarán fuera los turismos diésel anteriores al 2006 y los de gasolina previos al 2000. Todo ello, en la provincia con el parque más envejecido de toda España.

Sin embargo, esta normativa contempla algunas excepciones. Entre ellas, todos los vehículos propiedad de algún residente en la zona o propietario de un garaje, los vehículos que pertenezcan a personas con movilidad reducida, los turismos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vehículos de carga y descarga en el horario habilitado.

Actualmente, ya se han presentado alrededor de 1.500 expedientes de solicitudes para la Zona de Bajas Emisiones. Casi un tercio de ellas están resueltas, 600 en registro y hay 300 pendientes de confirmar las matrículas. Mientras, un centenar se encuentran a expensas de que se aporte más documentación para poder resolverlas.