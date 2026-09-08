Veintiséis futuros médicos comienzan sus prácticas en el CHUO

Los alumnos que se incorporarán al CHUO para hacer sus prácticas

El CHUO recibió a 26 alumnos de sexto de Medicina, que completarán su formación práctica antes de graduarse en mayo. Procedentes de la Universidade de Santiago, se integrarán este curso en los equipos asistenciales.

El plan docente incluye siete rotaciones obligatorias: clínica médica, cirugía, urgencias y servicios centrales, obstetricia y ginecología, pediatría, psiquiatría y medicina familiar y comunitaria y algunos ampliarán las prácticas en servicios de su interés. La mayoría procede de Ourense o mantiene vínculos de algún tipo con la provincia, aunque también hay alumnos de Portugal, Almería, Badajoz y Sevilla.

Descentralización

La incorporación coincide con un avance en la descentralización de Medicina. Durante este curso, la formación clínica práctica de quinto y sexto estará repartida por los siete campus gallegos. El calendario mantiene 2028/2029 como plazo para completar la descentralización total teórica y práctica del grado, avanzó ayer la Xunta.