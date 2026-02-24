Versos, camelias e Caldo de Gloria para lembrar a Rosalía

UN PRECISO RETRATO
La política en Ourense: dime qué votas y te diré qué ves
DÍA DE ROSALÍA
Para conmemorar o 189 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, a gran matriarca das letras galegas, onte houbo unha celebración especial no colexio Cardenal Cisneros. Nenos e nenas de primaria e secundaria compartiron con figuras das letras ourensás o “caldo de gloria” cuxa receita detallou a poeta no seu famoso “Miña casiña, meu lar”. A degustación estivo acompañada por lecturas de composicións poéticas, na súa maioría pertencentes a Cantares gallegos (1863) ou En las orillas del Sar (1884). Integrantes do Círculo Poético Ourensán compartiron cos máis novos a súa paixón por Rosalía a través de versos propios ou comentarios biográfico-literarios sobre a gran lenda poética de Galicia.
José Ramón Fernández Morgade, presidente desta agrupación, expresou: “O Círculo Poético Ourensán ten un vínculo moi especial co colexio Cardenal Cisneros. Cando un vén a actos coma este, entende por que é tan alto o nivel dos traballos nos concursos que convocamos todos os anos, e neste sentido a paixón por Rosalía contribúe moito a ese selo de calidade”. Do mesmo xeito, sumáronse ao evento membros do grupo cultural Nós, A Xente do Redor. O seu director, Avelino Jácome, manifestou o seu sentir a propósito da celebración: “Recordar a Rosalía no seu natalicio é unha declaración de amor cara a Galicia e de respecto profundo pola nosa lingua. Ver a admiración que lle profesan os nenos e as nenas, coma se fose un familiar próximo, é unha esperanza no medio de tempos difíciles, é a garantía de que a nosa cultura ten asegurada a súa transmisión”.
A actividade non só reflectiu unha paixón dos estudantes cara a Rosalía como unha especie de fada madriña da literatura, senón que expresou, a través da decoración do espazo, un sentimento de compromiso coa transmisión do seu legado. Embelecían o vestíbulo ramos de camelias en alusión a un símbolo recorrente no universo poético rosaliano; debuxos e cadernos decorados artesanalmente con versos que a tradición converteu en tesouro popular; álbums filatélicos en honra á poeta de Padrón e, quizais, o artefacto máis curioso de todos: unha árbore debuxada sobre un lenzo en cuxas pólas os asistentes deixaron o seu nome e a súa pegada dixital tinguida de vermello.
O colexio Cardenal Cisneros, desde hai décadas, vén destacando polo seu traballo de orientación vocacional en defensa das humanidades e, en especial, da poesía. Un elemento curioso deste labor é que sexa Marila Abad, precisamente unha profesora de matemáticas, quen lidera esta expansión artística dos estudantes, dentro e fóra do colexio. “A mellor forma de conmemorar a Rosalía é lela, e lela é unha viaxe ao corazón mesmo da nosa cultura, aquilo que nos identifica e nos fai sentir orgullosos. Educar aos nenos neste sentir é preparalos para que constrúan un futuro onde primen o amor e a sensibilidade”, comentou Marila.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
UN PRECISO RETRATO
La política en Ourense: dime qué votas y te diré qué ves
CAZA FURTIVA DE ELEFANTES
Una jueza castiga el comercio de un Cristo de marfil en Ourense: ni era antiguo ni tenía papeles
MICROMECENAZGO
La UVigo recauda fondos para reforestar Carballeda de Avia
Lo último
DIFICULTAD PARA CIRCULAR
La N-525 a su paso por A Limia no aguanta más: “Hai fochancas coma pozas”
AVERÍAS EN LOS VEHÍCULOS
Las carreteras de Ourense, al límite: socavones, carriles cortados y desvíos forzosos
Plan de Acción por la Democracia
España limita al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación