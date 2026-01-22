Viajes con “menos afluencia” y “más silencio” en Ourense

El temor y la inquietud a la hora de realizar un viaje en tren se hacen plausibles también entre los usuarios de Ourense. Los viajeros llegados a la Estación de Empalme confirmaron que los convoys iban más vacíos de lo normal en la jornada de ayer, después de la desconfianza generada tras el accidente de Adamuz al que se sumaron dos siniestros más en Cataluña, de los cuales uno también registró una víctima mortal.

Las llegadas y salidas de la ciudad avanzan con normalidad, sin reducciones de velocidad como en otras zonas de España, y sin variación en las conexiones, pero el tema de conversación entre la gente no es otro que lo sucedido en la provincia de Córdoba.

“No se nota una reducción de la velocidad, el tren va al ritmo habitual”, aseguraron viajeros de Renfe, pese a que numerosos usuarios denunciaron por redes sociales vibraciones o botes en el trayecto entre Ourense y Santiago de Compostela. Algo que contrasta con tramos de las lías Madrid-Zaragoza, Madrid-Valencia, o Madrid-Barcelona, donde se limitó a 150 km/h.

Galván Dacosta | Xesús Fariñas

"Fui a hacer exámenes otros días y había más gente, en esta ocasión sí que noté menos afluencia” — Galván Dacosta

“Una amiga mía dijo que el tren vibraba mucho en un tramo y estaba preocupada, pero yo como lo cojo todas las semanas, varias veces, pues me lo tomo con calma”, manifestó Galván Dacosta, un estudiante que regresó ayer desde Santiago a la ciudad tras realizar un examen, que indicó que fue a examinarse otros días y “sí que había más gente las otras veces y en esta ocasión noté menos afluencia”.

“Nosotras vinimos con un poco de inquietud, ha vibrado ahí un poquito en un tramo y te lo piensas”, manifestaron Sara García y Carmen, dos pasajeras llegadas desde Madrid, a las que les sorprendió “el silencio” del viaje en comparación con otras ocasiones, a lo que suman que la frialdad de la situación “sugestiona” y hace pasar un mal rato en el viaje.

Manuel Iglesias | Xesús Fariñas

“A xente ten medo polo que poida pasar, pero as desgracias se non pasan hoxe, pasarán mañá” — Manuel Iglesias

“A xente ten medo, claro, polo que poida pasar, pero as desgracias se non pasan hoxe, pasarán mañá, algún día teñen que pasar”, manifestó Manuel Iglesias, proveniente de Alicante que clamó por una mayor supervisión del servicio ferroviario: “Está ben, pero debería estar moito mellor”.