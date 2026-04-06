Vídeo | Fiesta de infracciones en Ourense: adelantamiento temerario, exceso de velocidad y gritos entre motoristas
"¡PERO QUÉ HACES!"
Un vídeo viral en Ourense muestra adelantamientos peligrosos, exceso de velocidad y tensión entre motoristas en plena ciudad.
Un vídeo difundido en redes sociales ha generado polémica en Ourense al mostrar una secuencia de conducción imprudente protagonizada por dos motoristas en pleno entorno urbano. Las imágenes, publicadas por la creadora de contenido Is Abeba superbike, acumulan ya más de 16.000 reproducciones y decenas de comentarios críticos.
La grabación recoge un recorrido por la calle Vicente Risco y la Avenida de Santiago, donde se suceden varias maniobras peligrosas. En uno de los momentos más llamativos, otro motorista intenta adelantar a la autora del vídeo por la izquierda, pero sin cambiar de carril, es decir, invadiendo el mismo espacio de circulación. La maniobra se repite poco después en la Avenida de Santiago, coincidiendo con el paso por un semáforo.
La reacción de la conductora no se hace esperar. Visiblemente alterada, graba el momento mientras grita: “Pero qué haces”.
La autora, también cuestionada
Sin embargo, el comportamiento de la propia autora también ha sido cuestionado. En el vídeo se aprecia cómo alcanza una velocidad de hasta 68 km/h en una vía limitada a 50 km/h, lo que supone una infracción de tráfico. Este detalle no ha pasado desapercibido para los usuarios.
En redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar. Comentarios como “Los dos a cuál más cafre” , “Casi acabas en el suelo” o “Te adelanta una Vespa y te picas” reflejan la percepción general de que ambos motoristas incurrieron en conductas irresponsables.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DEMOGRAFÍA LOCAL
Ourense se apaga como foco capaz de atraer nuevos residentes
USO PARA LOS ESTUDIANTES
Nueva vida para un kiosko en el patio del Mestre Vide, en el barrio ourensano de As Lagoas
Lo último
INICIATIVA PARLAMENTARIA
Vox replica una PNL de 2022 para impulsar el español en Filipinas a través del Instituto Cervantes
Guerra en Ucrania
Unos 40 mineros, atrapados en Lugansk tras un ataque de Ucrania
ARRANCA LA TEMPORADA
El Campeonato de España de Rallys de Asfalto parte desde Cataluña