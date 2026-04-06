Vídeo | Fiesta de infracciones en Ourense: adelantamiento temerario, exceso de velocidad y gritos entre motoristas

Un momento del vídeo en el que se muestra una casi colisión entre ambos motoristas en Ourense

Un vídeo difundido en redes sociales ha generado polémica en Ourense al mostrar una secuencia de conducción imprudente protagonizada por dos motoristas en pleno entorno urbano. Las imágenes, publicadas por la creadora de contenido Is Abeba superbike, acumulan ya más de 16.000 reproducciones y decenas de comentarios críticos.

La grabación recoge un recorrido por la calle Vicente Risco y la Avenida de Santiago, donde se suceden varias maniobras peligrosas. En uno de los momentos más llamativos, otro motorista intenta adelantar a la autora del vídeo por la izquierda, pero sin cambiar de carril, es decir, invadiendo el mismo espacio de circulación. La maniobra se repite poco después en la Avenida de Santiago, coincidiendo con el paso por un semáforo.

La reacción de la conductora no se hace esperar. Visiblemente alterada, graba el momento mientras grita: “Pero qué haces”.

La autora, también cuestionada

Sin embargo, el comportamiento de la propia autora también ha sido cuestionado. En el vídeo se aprecia cómo alcanza una velocidad de hasta 68 km/h en una vía limitada a 50 km/h, lo que supone una infracción de tráfico. Este detalle no ha pasado desapercibido para los usuarios.

En redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar. Comentarios como “Los dos a cuál más cafre” , “Casi acabas en el suelo” o “Te adelanta una Vespa y te picas” reflejan la percepción general de que ambos motoristas incurrieron en conductas irresponsables.