Vídeo | Graban el robo a unas señoras a plena luz del día en el centro de Ourense: "No tienen vergüenza"
LA PAJARERA
Las cámaras de seguridad de La Pajarera, en Ourense, muestran cómo dos personas presuntamente sustraen pertenencias de unas clientas. La grabación ha sido difundida para tratar de identificarlas.
Las cámaras de seguridad del bar La Pajarera, en Ourense, han registrado un presunto robo cometido por dos personas que habrían aprovechado un descuido para hacerse con pertenencias de un grupo de señoras a plena luz del día.
En el vídeo, una mujer describe los movimientos que observa en la grabación y señala el momento en el que los sospechosos comienzan a recoger los objetos que presuntamente pretendían sustraer. "En una chaqueta comienzan a envolver todo lo que se iban a llevar", relata mientras muestra las imágenes.
"Como si nada hubiera pasado"
Una de las personas que tuvieron acceso a las imágenes continúa explicando cómo se desarrolla la secuencia. Una de las personas recoge los objetos y posteriormente entrega un bolso a la otra. "Agarran lo que necesitaban llevarse, se paran y ya, como si nada hubiera pasado", comenta. La mujer asegura que las clientas afectadas se encuentran "muy, muy afectadas" por lo ocurrido y explica que el caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Policía.
Y piden ayuda a la ciudadanía:iudadana para facilitar su identificación. "Si alguien, por favor, tiene algún conocimiento de estas personas, si las ve en la calle...", solicita.
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