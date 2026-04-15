El VIII Car Outlet busca superar las 4.000 visitas

La Asociación de Concesionarios de Ourense (Acauto), acompañada por representantes de la Xunta y la Diputación, presentaba la octava edición del Car Outlet, que tendrá como sede el recinto ferial de Expourense entre el 17 y el 19 de abril, con una muestra superior a los 400 coches, y donde estarán presentes 20 establecimientos, representando a 28 marcas.

Es la herramienta más eficaz para mejorar la seguridad vial y la sostenibilidad de nuestra flota"

El presidente de Acauto, César Fernández Mosquera, indicaba que se trata de un evento importante en la economía ourensana, pues desde los concesionarios han venido observando que muchos conductores esperan a su celebración para cambiar de coche. “Este evento es la herramienta más eficaz para mejorar la seguridad vial y la sostenibilidad de nuestra flota”, señalaba el presdiente, antes de recordar que “Ourense tiene un parque de 165.000 coches”, explicaba Fernández Mosquera, “lo que supone un 10,4% del total gallego. De ellos, solo un 0,67% son eléctricos. En 2025 se comercializaron en la provincia de Ourense 13.150 vehículos de ocasión, vendiéndose 4,78 turismos usados por cada uno nuevo”.

Además, esta octava edición tendrá un sabor especial al enmarcarse en la celebración de los 30 años de funcionamiento de la asociación de concesionarios. “Este octavo Caroutlet es el mejor escaparate para celebrar estos 30 años de profesionalidad y confianza”, aseguraba el presidente de Acauto.

En 2025 se comercializaron en la provincia de Ourense 13.150 vehículos de ocasión, vendiéndose 4,78 turismos usados por cada uno nuevo"

El salón abrirá sus puertas el 17 de abruil, y cerrará el domingo 19. Aunque el suelo de precios estará entre los 5.000 y los 6.000 euros, desde Acauto calculan que el precio medio de los modelos oscilará entre los 15.000 y los 18.000; siendo el punto fuerte las garantías ofrecidas por los concesionarios -entre los dos y los seis años- , que no existen en las ventas entre particulares; además de condiciones especiales de financiación.