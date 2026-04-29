El mural viral de un colegio de Ourense que inunda las redes de risas: "Es El Rey Jamón"

Un mural escolar en Ourense se ha convertido inesperadamente en fenómeno viral, desatando una oleada de humor en redes sociales. Las pinturas, realizadas hace décadas en el colegio Carmelitas, han resurgido años después gracias a los vídeos del usuario @martin_dolphin, quien ha sabido encontrar el lado más cómico a unos personajes que, con el paso del tiempo, han adquirido un aire muy peculiar.

En tres vídeos que acumulan decenas de miles de visualizaciones, el creador recorre el muro del centro educativo poniendo nombre (y narrativa humorística) a las figuras. Así, lo que en su día pretendían ser referencias a clásicos infantiles han pasado a rebautizarse como “Campanote” (una versión de Campanilla), “El Rey Jamón” (reinterpretación de El Rey León), “Mickey después de comerse a Miney” (un Mickey con cierta barriga) o los “101 homúnculos” (en lugar de los 101 dálmatas).

El tono de los vídeos ha inundado el perfil del usuario de risas, generando comentarios jocosos y una cascada de reacciones. “Ourense destacando por su maravillosa diversidad”, bromea un usuario, mientras otros celebran el ingenio del creador al reinterpretar las imágenes.

Pero más allá de las risas, también han aparecido voces con un tono más nostálgico. Algunas personas aseguran haber participado en la creación del mural original. “Aquí una de las personas que participó en el de ‘La dama y el vagabundo’ y el de ‘Tod y Toby’. Fue en 2007. Es verdad que cada cual es mejor que el anterior ”, comenta una usuaria.

Algunas de las imágenes del mural de Carmelitas.

Lo que en su día fue una actividad artística local hoy se convierte en contenido compartido entre miles de personas y, a juzgar por el aspecto del resto del mural, no es descartable que haya más capítulos.