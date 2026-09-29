Una vivienda “Bule Bule” como inserción a la vida adulta en Ourense

Provivienda avanza en Ourense con nuevas iniciativas que ya favorecen la integración a un hogar de los ciudadanos en la ciudad. Su última novedad es el programa “Bule Bule”, dirigido a la emancipación de personas recién salidas del sistema de protección de menores. Este proyecto ya es una realidad y da servicio, desde febrero a cinco jóvenes de entre 18 y 19 años, gracias a un amplio piso situado en la rúa padre Feijóo y especialmente a un sistema de apoyo y atención constante por parte de Provivienda, que permite la integración social y la inserción a la vida adulta de estos jóvenes. Además, hay más de una decena de personas en lista de espera, aguardando nuevas viviendas con las que los responsables de “Bule Bule” esperan contar cuanto antes.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputación, siendo la única administración pública que la financia, a través de una subvención de más de 11.000 euros, que permite la viabilidad del programa. En este sentido, la diputada de Política Social, Patricia Torres, hizo ayer una visita a la vivienda, donde se reunió con Ana Pardo, directora de Provivienda Galicia, Almudena Vázquez, técnica responsable del programa y Pili Nogueiras, responsable de Programas Transversales de Provivienda.

Montse Rodríguez, Ana Pardo, Patricia Torres, Pili Nogueira y Almudena Vázquez. | Lucía Otero

“A partir dos 18 é importante ter unha cobertura e cando non tes detrás unha familia que te poida axudar, pois unha entidade destas características fai unha labor encomiable”, resaltó la diputada en la visita. Por su parte, la directora de Provivienda subrayó que la idea es ”apostar por vivenda integrada nos barrios, nas cidades, nos espazos máis facilitadores e integradores, para que estes rapaces podan facer un proxecto de vida”.

Atención constante

La esencia del programa radica en el acompañamiento sociocomunitario a diario. La encargada del programa explicó que el objetivo es ofrecer un hogar seguro donde formarse sin agobios. “Lo que se busca con esto es que tengan un sitio en el que ellos puedan sentirse que pueden equivocarse, que pueden escoger camino, que pueden buscar qué son y qué quieren ser”, detalla. Aunque los jóvenes gestionan su propia vivienda y autonomía, reciben una fundamental orientación.

Más allá de este programa específico, Provivienda abarca una red mucho más amplia. La entidad cuenta en la ciudad con más activos para combatir la vulnerabilidad, gestionando hasta 14 pisos en la actualidad, de varias iniciativas diferentes, y apoyando integralmente a cerca de un centenar de personas.