¿Sabe usted que se volvió a hacer un viaje a la historia en el Couto Mixto?

¿Sabe usted que el acto anual de nombramiento de los nuevos jueces honorarios del Couto Mixto es una oportunidad para asomarse a los siete siglos de historia del desaparecido enclave? ¿Que los vecinos muestran ese legado a los foráneos? ¿Que exhiben objetos antiguos en sus calles, tales como maletas, colchas o vajillas, como si de un museo al aire libre se tratase? ¿Y que cada uno de estos objetos encierra una historia?