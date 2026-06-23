¿Sabe usted que vómitos, pis y calor son un cocktail mortal para la calle Avilés de Taramancos?

¿Sabe usted que la factura de las fiestas la han vuelto a pagar los de siempre? ¿Que no se trata de una factura económica, sino simplemente de poder vivir? ¿Que los vecinos de la calle Avilés de Taramancos volvieron a encontrar sus portales y garajes con vómitos y pis de quienes creen que son baños públicos? ¿Que el olor dejado se potenció por el calor, y fue insoportable para quienes dormían con la ventana abierta?