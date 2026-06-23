¿Sabe usted que vómitos, pis y calor son un cocktail mortal para la calle Avilés de Taramancos?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la resaca de las fiestas de Ourense huele muy mal
¿Sabe usted que la factura de las fiestas la han vuelto a pagar los de siempre? ¿Que no se trata de una factura económica, sino simplemente de poder vivir? ¿Que los vecinos de la calle Avilés de Taramancos volvieron a encontrar sus portales y garajes con vómitos y pis de quienes creen que son baños públicos? ¿Que el olor dejado se potenció por el calor, y fue insoportable para quienes dormían con la ventana abierta?
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