Un vuelco millonario al contrato de los contenedores de Ourense

El contrato de 3,16 millones de euros para el suministro de los 3.500 nuevos contenedores de basura del Concello de Ourense acaba de dar un giro inédito en los despachos municipales. La empresa ourensana Formato Verde, que había quedado relegada a la segunda posición en la evaluación inicial, se ha hecho con la propuesta de adjudicación tras lograr que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) anulase la resolución original que beneficiaba a Contenur tras el recurso de su competidora.

Precedente para Gavilanes

El desenlace de este expediente, resuelto al milímetro por la reevaluación técnica de la tapa de los recipientes, representa un precedente para el concurso del autobús urbano, donde el Tacgal acaba de tumbar también la adjudicación a la UTE de Gavilanes. Mismo modus operandi, mismas advertencias de la Intervención y el mismo tribunal autonómico obligando a dar marcha atrás, confirmando la fragilidad de las grandes licitaciones gestionadas bajo el mandato de Gonzalo Pérez Jácome.

Extensa cronología

El concurso de los contenedores arrancó en el otoño de 2022. Tras más de tres años de atasco burocrático, el gobierno local adjudicó formalmente el suministro a Contenur a finales de diciembre de 2025. Sin embargo, la impugnación presentada por Formato Verde en enero de 2026 lo paralizó todo. La resolución del Tacgal estimando el recurso forzó al Concello a dar un paso atrás, obligando a reabrir el expediente técnico y a retrotraer las actuaciones para verificar sobre el terreno las ofertas presentadas.

Fue precisamente a raíz de esta revisión ordenada por el tribunal autonómico cuando se puso en marcha la reevaluación técnica. En un primer informe, el arquitecto municipal arrojó dudas sobre los certificados de cumplimiento normativo aportados por la adjudicataria inicial en relación a la altura de los recipientes. Ante el riesgo de que superasen los 1,60 metros -lo que suponía cero puntos en el criterio de altura visual-, el Concello tuvo que enviar a los topógrafos municipales al depósito de la grúa para medir físicamente las muestras sobre el terreno, verificando que medían lo correcto.

El conflicto de las tapas

El cambio decisivo, sin embargo, se libró en el criterio relativo a la facilidad de vaciado. Mientras Contenur presentó un certificado que declaraba un 100% de apertura de la tapa con respecto al cuerpo, el análisis del arquitecto municipal desmontó esta cifra. Aplicando un método de proyección en planta, determinó que la apertura real era de tan solo el 46%, mientras otros informes periciales arrojaron cifras diferentes.

En mayo de 2026, la mesa de contratación acató el criterio técnico y retiró los 10 puntos a Contenur en este apartado, dejándola con un cero y volcando la clasificación a favor de Formato Verde, que pasó a liderar el concurso con 75,67 puntos frente a los 73,80 de su rival.

Deseos cumplidos

Por el camino de la inclinación de una tapa, los deseos iniciales del propio alcalde parecen hacerse ahora realidad de la forma más insospechada. En febrero de 2022, Jácome presumía en Twitter mostrando una foto en Francia en la que afirmaba que al llegar a Amiens y ver detrás de su gran catedral contenedores de Formato Verde deseaba que ganase el mejor y ganase la ciudad. Y en enero de 2023, el alcalde lamentaba que la firma ourensana perdiese, pero arremetía contra ella afeándole no haber sido lo suficientemente competitivos.

Posible nueva anulación

El giro en la adjudicación tampoco ha estado exento de fricciones internas en el Concello. El interventor municipal dejó constancia en acta de su disconformidad con la reevaluación, advirtiendo de que los pliegos iniciales de 2022 jamás definieron una metodología matemática concreta para medir las tapas. En su voto particular, el interventor acusó a la mesa de aplicar reglas de valoración a posteriori, vulnerando a su juicio el principio de igualdad entre licitadores.

Pese a los reparos de la Intervención, la mesa de contratación acordó el pasado 16 de julio elevar la propuesta de adjudicación definitiva a favor de Formato Verde por 3.165.487,05 euros (IVA incluido).

Sin embargo, con los argumentos del interventor plasmados en las actas, el contrato de los contenedores queda ahora de nuevo expuesto a un más que probable recurso por parte de Contenur, amenazando con devolver todo el procedimiento a la casilla de salida.