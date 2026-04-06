Vuelta a Ourense tras un viaje de 13.000 kilómetros

Los anticuarios de Ourense se vieron ayer, 5 de abril, ligeramente desplazados de su base habitual en la Plaza Mayor debido a las últimas procesiones de Semana Santa, y aprovecharon el tirón turístico para celebrar, como cada primer fin de semana de mes, su feria callejera, esta vez en la calle Doctor Marañón.

Entre la oferta presente en la ciudad estuvo también la caravana literaria que se ha convertido en el proyecto de vida de Nieves Loperena, quien, tras una vida en el fotoperiodismo, entró en el mundo literario hace dos décadas. Loperena colaboró primero con una editorial, y después puso en marcha su propio negocio de libros de segunda mano, que después volvió itinerante. Primero con una furgoneta, y ahora a través de una autocaravana, con la que ha recorrido Europa ofreciendo “spanish and galician books”.

Para ella, los libros de segunda mano no son simples objetos usados, sino fragmentos vivos de la historia. Su labor de rescate la ha llevado a situaciones insólitas, como salvar volúmenes directamente de contenedores de reciclaje o intervenir en el vaciado de casas particulares antes de su venta.

Los Estefanías son los best-sellers de la zona rural; donde todavía hay mucha gente que lee novelitas de estas pequeñas, de romance o del oeste"

Despertar curiosidades

El valor reside en la curiosidad y la variedad, asegurando que su inventario es tan ecléctico como sus lectores. “Que sea curioso, que tenga cierto interés y, sobre todo, que haya variedad”, indica sobre sus fondos, donde “hay un libro de pájaros, otro de curanderos, otro de literatura, otro de bibliofilía... hay un poco de todo. Hasta tengo a los Estefanías, que son los best-sellers de la zona rural; donde todavía hay mucha gente que lee novelitas de estas pequeñas, de romance o del oeste”.

El año pasado, su Libro-Caravana recorrió 13.000 kilómetros a través de 11 países europeos, llevando literatura en castellano y gallego a lugares como Milán o Berlín. “Empecé por ciudades donde estaba el Instituto Cervantes, porque allí seguro que había estudiantes de español”, relata, “después me desviaba, cogía un mapa y andaba un poco también por las zonas rurales”. A sus 62 años, Nieves ya visualiza el horizonte de la jubilación, pero eso no significará el cierre de la Libro-Caravana; ya que su intención es continuar a su propio ritmo.