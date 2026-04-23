El comercio ourensano se vuelca en el Día de la Madre

El comercio local de Ourense tiene en el Día de la Madre una de sus fechas marcadas en rojo y, por ese motivo, presentaba una campaña promocional donde repartirá 3.000 euros en premios entre aquellos que realicen sus compras entre los socios del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, quienes recibirán con el ticket de su compra una papeleta para cumplimentar sus datos y participar en un sorteo.

Apuesten por nosotros, por el comercio local. Cada compra cuenta y cada gesto contribuye a mantener vivo el corazón comercial de Ourense"

Según indicó el presidente del CCA, Luis Ribera, se entregarán dos premios de 1.000 euros y otros cuatro de 250 “consistentes en vales de compra, y no canjeables por dinero en efectivo. Tendrán una vigencia de tres meses y podrán utilizarse en cualquiera de los establecimientos asociados a Ourense Centro, lo cual da un amplio abanico para realizar todo tipo de compras e incluso para la utilización de servicios”, indicaba también Ribera.

Serán los propios comercios los encargados de custodiar estas papeletas hasta el día 8 de mayo, cuando se realizará en la calle del Paseo el sorteo de los premios. Ribera pedía a los ourensanos que “apuesten por nosotros, por el comercio local. Cada compra cuenta y cada gesto contribuye a mantener vivo el corazón comercial de Ourense”.

Desde el CCA también agradecieron a la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense su colaboración para elaborar esta campaña, un apoyo que consideran “fundamental para poder seguir desarrollando acciones que fortalecen el tejido comercial urbano”.

Facemos realidade dúas cuestións: primeiro, estar ao lado da nai, dese ser querido, e ao mesmo tempo, estamos dinamizando o comercio local, de calidade e de familia"

Premio a los habituales

Precisamente, era el vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, quien indicaba que “falamos de visibilizar, o incrementar, o impulsar, o fidelizar, fidelizar o pequeno gran comercio local”, un comercio local que resiste gracias a su red de clientes habituales.

Por ello, Fernández animaba “a todos os cidadáns a que acudan a esta xornada porque obxectivamos e facemos realidade dúas cuestións: primeiro, estar ao lado da nai, dese ser querido, e ao mesmo tempo, estamos dinamizando o comercio local, de calidade e de familiar”.

Los ganadores serán informados a través de la vía de contacto indicada al dejar la papeleta.