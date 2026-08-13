La Xunta inicia la revisión del PXOM planeado por Jácome

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, confirmó durante una visita a Ourense que su departamento va a comenzar con la revisión del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) de la ciudad después de que el Concello haya comenzado los trámites para comprobar si las correcciones exigidas por la administración autonómica hace un año se ajustan a la normativa vigente.

Temos xa a solicitude de informe dese documento e estamos á espera de que se remita o documento en si para que sexa analizado dende un punto de vista técnico"

"Acaba de ser remitido por Rexistro, vía correo electrónico, á Consellería”, explicaba la titular de Vivenda. “Temos xa a solicitude de informe dese documento e estamos á espera de que se remita o documento en si para que sexa analizado dende un punto de vista técnico”, continuaba Martínez Allegue, quien calcula unos tiempos de revisión de “un mes para verificar que a documentación está administrativamente completa e requirir no seu caso, e despois tres meses para emitir ese informe”, garantizando además que “axilizaremos o máximo posible a emisión deste informe, confiando en que o PXOM veña como ten que vir, é dicir, correctamente”.

La pedición de ajustar el proyecto urbanístico de Jácome se remonta a junio de 2025, cuando la Xunta observó que los parámetros urbanísticos de edificabilidad, aprovechamiento urbanístico, consolidación en núcleos rurales “carecen de toda base documental xustificativa”, y le hacía incluir el Plan Especial de Desarrollo para el Casco Vello de Ourense.

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