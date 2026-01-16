La Xunta renovará integralmente el césped del estadio de O Couto

Estado del estadio de O Couto en diciembre de 2025

En el pleno del Concello de Ourense el estadio de fútbol fue uno de los temas del día. Tras muchos meses en pésimo estado, el grupo Popular anunció que la Xunta de Galicia realizará una reforma integral del césped y que esta se iniciará de forma inmediata, específicamente, este domingo 18.

El Ourense CF recibirá este domingo al filial de Osasuna y una vez finalice el encuentro arrancarán unas obras que está previsto estén terminadas para el fin de semana del 7 y 8 de febrero.

Esta reforma obligará a los equipos que juegan allí sus partidos a disputar una jornada fuera del estadio.

El Ourense CF jugará el próximo fin de semana en Monforte o Xinzo ante el Cacereño y la UD Ourense, una semana después, contra el Burgos B en Os Carris o A Moreira.

Está reforma, dijo la popular Ana Méndez, “levarase a cabo co acordo dos duos clubes”.