O Xurés será un punto de encuentro internacional de Educación Social

La Facultad de Educación y Trabajo Social del campus de Ourense y el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia (CEESG) organiza el V Seminario Internacional de Educación Social del Xurés y la V Convivencia Profesional e Interuniversitaria. Las citas, que tendrán lugar el 25, 26 y 27 de septiembre como actividades previas al Festival Xurés Son, reunirán en el concello de Lobios a alrededor de 250 estudiantes y profesionales del ámbito de la educación social y áreas afines con el objetivo de profundizar en temas de interés y actualidad en este campo.

La edición de este año fue presentada este lunes por Isabel Mociño, decana de la Facultad de Educación y Trabajo Social; María del Carmen Yáñez, alcaldesa de Lobios; y Deibe Fernández Simo, responsable del comité organizador de las actividades. Las iniciativas, se indicó, están promovidas por el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia (CEESG), coordinadas por la Facultad de Educación y Trabajo Social del campus y patrocinadas por el Ayuntamiento de Lobios, la Vicerrectoría del campus y la Xunta de Galicia.

En la presentación, la responsable del comité organizador señaló que la cita constituye “en el ámbito de la educación social, la actuación de carácter anual más potente y referente a nivel internacional”.