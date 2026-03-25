¿Sabe usted que la zona del Jardín del Posío es una auténtica trampa tipo nasa?

¿Sabe usted que las obras de las aceras en el entorno del Jardín del Posío han convertido las calles Progreso y Coruña en un auténtico embudo para los nervios? ¿Que las colas kilométricas ya forman parte del paisaje diario ante la mirada atónita de los que pasean por el jardín? ¿Que parece que los semáforos y las vallas no se hablan, porque la falta de sincronización tiene a los conductores atrapados en una espera eterna?