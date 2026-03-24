¿Sabe usted que Ourense y París tienen algo en común y no es precisamente ser "la ciudad del amor"?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Ratatouille podría haberse ambientado en Ourense
¿Sabe usted que tenemos habitantes no deseados en la city? ¿Que las ratas pasean por las calles como si estuvieran empadronadas? ¿Que aparecen solas sin que nadie las llame? ¿Que lejos de un encuentro habitual hay colonias que se pasean sin ninguna vergüenza? ¿Que más allá de la impresión es un grave problema de salud pública? ¿Que las calles del Casco Histórico requieren medidas urgentes?
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