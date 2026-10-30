Jornada sobre el banco de tierras en Parada de Sil

El GDR Sil Bibei Navea celebró este martes en Parada de Sil una jornada informativa sobre el Banco de Terras de Galicia, con la participación de ganaderos de distintos municipios del territorio y viticultoras de la localidad. La iniciativa forma parte del proyecto Move-Terra, en el que participan varios grupos de desarrollo rural gallegos y que está liderado por Asdecomor, de la provincia de A Coruña.

El encuentro, desarrollado entre las 10,00 y las 13,00 horas, tenía como objetivo dar a conocer las herramientas disponibles para recuperar terrenos agrarios y forestales abandonados, facilitar el acceso a la tierra y favorecer la actividad económica en el medio rural.

La jornada contó con la intervención de Carlos Díaz, jefe de área de Agader y responsable del banco de tierras de Galicia, quien explicó el funcionamiento de este instrumento y los procedimientos para incorporar propiedades agrícolas y forestales, tanto para su venta como para su alquiler. También abordó otras medidas de movilización de tierras, como las aldeas modelo, las agrupaciones forestales de gestión conjunta y los polígonos agroganaderos, con ejemplos prácticos de cada una.

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Incorporar fincas al banco

Durante la exposición, se mostró paso a paso cómo las personas propietarias pueden incorporar sus parcelas al banco de tierras y ponerlas a disposición de otras personas interesadas en utilizarlas. También se explicaron los criterios para calcular los precios de venta y alquiler, una cuestión de especial interés para quienes buscan nuevas oportunidades de acceso a terrenos agrarios.

Entre los ejemplos presentados destacó la agrupación forestal de gestión conjunta de sotos de castaños existente en Parada de Sil. Esta iniciativa permite conocer cómo la gestión conjunta de parcelas puede contribuir a mejorar el aprovechamiento de los recursos forestales y a recuperar terrenos que actualmente se encuentran sin actividad.

Jornada participativa

Los asistentes pudieron plantear sus dudas sobre los trámites y las diferentes posibilidades que ofrece el banco de tierras, buscando recuperar tierras abandonadas.

El presidente del GDR agradeció al Concello de Parada de Sil y a su alcalde, Aquilino Domínguez, la colaboración para celebrar el encuentro. La jornada concluyó con una degustación de productos en el propio municipio.