La Región

La Región

Rápido, pero sobre todo seguro

CARTAS AL DIRECTOR

Publicado: 30 oct 2026 - 03:10
Cartas al director en La Región.
Cartas al director en La Región. | La Región

Ourense esperó la alta velocidad durante años, y cuando por fin llegó se celebró como lo que era: una forma de acercar la provincia al resto del país. Por eso lo de Urda se siente también aquí, aunque haya pasado a cientos de kilómetros. Los que cogen el tren hacia Madrid lo hacen confiando en que alguien vigila cada señal y cada tramo mientras ellos leen o duermen. El miércoles, en algún punto, esa vigilancia falló. Nadie quiere renunciar al tren, pero sí tenemos derecho a saber qué pasó y qué va a cambiar. Llegar antes es un avance. Llegar, sin más, es lo único que de verdad importa.

Laia Vidal Martínez (Barcelona)

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