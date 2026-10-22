El modelo turístico de Parada se da a conocer al País Vasco

Una delegación del destino turístico Gorbeia Euskadi visitó Parada de Sil para conocer su desarrollo y las medidas impulsadas en favor del turismo sostenible. La visita se organizó de la mano de Alexandra Seara, gerente del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, e incluyó una presentación del municipio a cargo de Paco Magide, concejal de Cultura y Turismo.

En el encuentro participaron representantes de las entidades que gestionan el destino Gorbeia Euskadi, alcaldes y alcaldesas, técnicos, guías turísticos, empresarios, trabajadores de alojamientos y restaurantes, y artesanos, entre otros. Durante la presentación, Magide explicó las medidas adoptadas desde 2007 en este territorio para impulsar un modelo turístico sostenible, como el autobús lanzadera al monasterio de Santa Cristina y la suspensión de licencias para rehabilitación y construcción con fines turísticos en el núcleo de Parada de Sil. Estas iniciativas fueron valoradas positivamente por todos los asistentes.

Charla sobre el turismo sostenible del concello. | La Región

El concejal también expuso los retos que afronta el municipio, entre ellos la necesidad de vivienda para los nuevos trabajadores vinculados al turismo. En este ámbito, añaden que el concello de Parada de Sil busca la colaboración de otras instituciones para rehabilitar ocho viviendas en Fondodevila, Caxide y A Edrada. Además, Francisco Magide destacó el trabajo conjunto con la asociación de propietarios de sotos para conservar y promocionar el paisaje y la castaña, así como las actuaciones forestales realizadas en cinco polígonos de más de 12 hectáreas cada uno.

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Para finalizar el encuentro, Magide expresó su interés en mantener el contacto con Gorbeia Euskadi para intercambiar experiencias sobre la conservación del paisaje y la gestión ganadera, y agradeció al Consorcio de Turismo Ribeira Sacra la organización de la visita.