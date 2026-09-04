Naturgy e Iberdrola ponen la mira en Ourense para impulsar una central hidroeléctrica en el Sil

El río Sil se sitúa en el punto de mira de dos de las grandes compañías energéticas españolas. Naturgy e Iberdrola, a través de la sociedad conjunta A Senra Infraestructuras, S.L., han dado el primer paso administrativo para impulsar un proyecto de almacenamiento hidráulico de energía en el municipio ourensano de Parada de Sil, según consta en un anuncio publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La iniciativa contempla solicitar un aprovechamiento de 75.000 litros por segundo de agua de los ríos Sil y Edrada. La petición, registrada ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, tiene como destino el almacenamiento hidráulico de energía y afecta a obras que se ubicarían en el término municipal de Parada de Sil.

La promotora del proyecto es A Senra Infraestructuras, S.L., una sociedad constituida en enero de este año y participada al 50% por Naturgy e Iberdrola. La compañía figura en la documentación corporativa de Naturgy como una sociedad incorporada a su perímetro de consolidación con una participación del 50%, mientras que distintos cargos de la nueva sociedad aparecen vinculados a ejecutivos de ambos grupos energéticos.

El anuncio publicado por el BOE no concreta todavía las características técnicas de la futura instalación, su potencia, inversión, calendario de ejecución o ubicación exacta de las infraestructuras. Lo que se inicia ahora es el procedimiento administrativo para la concesión del aprovechamiento de agua, por lo que el proyecto se encuentra todavía en una fase inicial de tramitación.

Un mes para presentar proyectos alternativos

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha abierto un periodo de un mes desde la publicación del anuncio en el BOE para que la propia empresa solicitante o cualquier otro interesado pueda presentar proyectos en competencia.

Las propuestas deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, en Ourense, acompañadas del correspondiente proyecto firmado por un técnico competente y de la documentación exigida por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.