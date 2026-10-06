Parada destina 62.707 euros a mejorar caminos

El Concello de Parada de Sil ha puesto en marcha obras de mejora en dos caminos rurales que dan acceso a núcleos y fincas. Una de las actuaciones se realiza en la pista de un kilómetro que lleva al pueblo de Portela, con mejora del asfaltado y limpieza de cunetas. Además de facilitar el acceso de los vecinos, esta pista también permite llegar a los sotos de castaños de la zona.

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Otra actuación comenzaba ayer en la zona de A Ribeira, donde se está mejorando el acceso a San Lourenzo. Este camino también da entrada a viñedos y a la necrópolis de San Vítor de Barxacova, un lugar que cada vez recibe más visitantes.

Según explica el alcalde, Aquilino Domínguez, las dos obras forman parte del Plan de Mejora de Caminos Rurales 2026-2027 y cuentan con un presupuesto total de 62.707,04 euros. De esta cantidad, el Concello aporta 10.883 euros de fondos propios. Aunque el plan es bianual, el Concello prevé hacerlas en este mes.