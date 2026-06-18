Parada de Sil acoge el día 27 el décimo certamen de corales

La iglesia parroquial de Santa Mariña de Parada de Sil acogerá el próximo 27 de junio, a partir de las 19.30 horas, la décima edición del Certamen de Corais e Agrupacións Vocais, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural del municipio y que volverá a reunir a formaciones corales de distintos puntos de Galicia.

En esta edición participarán la Rondalla de Centule de Agolada, la Coral Polifónica de Monterroso, la Coral María Soliña de Moaña, el grupo Velai Vai de Bentraces y la Coral Aqua Música, organizadora del evento. La jornada estará marcada por la interpretación vocal y el intercambio musical entre las distintas agrupaciones participantes.

Con el paisaje de la Ribeira Sacra como escenario, el certamen busca reforzar un año más el vínculo entre patrimonio, cultura y tradición musical, convirtiéndose en un punto de encuentro para aficionados y amantes de la música coral.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Concello de Parada de Sil y de la Diputación de Ourense, además de la colaboración de diversas entidades locales que contribuyen a la organización de una actividad ya plenamente asentada en el calendario cultural del municipio.

Relacionado Parada de Sil homenajea a Javier Carballo García