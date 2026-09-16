Parada de Sil invierte más de 150.000 euros en tres obras

El Concello de Parada de Sil ejecuta en este momento actuaciones en el abastecimiento de agua, la reparación de una pista y la construcción de una nave vinculada a los soutos de castaños, tres obras de mejora que suponen una inversión conjunta de más de 150.000 euros. Los trabajos, de diferente naturaleza, están dirigidos a mejorar servicios básicos, accesos y recursos vinculados a la actividad agroforestal del municipio.

Una de las actuaciones responde a las necesidades de abastecimiento de agua potable. El Concello está mejorando el suministro a los depósitos de Paradellas, que proporcionan agua a buena parte de los pueblos más altos. Los trabajos contemplan la ejecución de dos pozos con los que se pretende reforzar los manantiales que abastecen actualmente a estos depósitos. La actuación cuenta con un presupuesto de 30.000 euros.

Otra de las obras en ejecución es la reparación de una pista que comunica el núcleo de Forcas con el límite del municipio de Montederramo. Se trata de un tramo de corta longitud, pero que, según explica el Concello, presentaba un estado que dificultaba el tránsito. Los trabajos tienen un importe de 36.332,73 euros y permitirán mejorar las condiciones de este acceso.

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La tercera actuación está relacionada con la puesta en valor de los soutos de castaños, uno de los elementos característicos del paisaje de Parada de Sil y de la Ribeira Sacra. El Concello, en colaboración con la asociación de propietarios de soutos, ha adjudicado la construcción de una nave destinada a este fin, que se prevé dotar posteriormente del equipamiento necesario. El objetivo de esta actuación es contribuir a la valorización de los soutos y de la castaña como recurso agroforestal local.

Las tres actuaciones se financian mediante una combinación de fondos propios del Concello, fondos del Plan de Cooperación de la Deputación y fondos de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

El alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez, señaló que estas actuaciones responden a las necesidades detectadas en el municipio y asegura que el gobierno local continuará trabajando para avanzar en el cumplimiento de los principales compromisos recogidos en su programa electoral.