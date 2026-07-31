Parada de Sil se vuelca con la Ribeira Sacra

El grupo socialista de Parada de Sil llevará al próximo pleno una moción en apoyo a la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial de la Unesco, después de que el Comité de Patrimonio Mundial solicitara al Gobierno de España nueva documentación para continuar con la tramitación y de que la Federación de Asociacións da Ribeira Sacra planteara públicamente la celebración de un referéndum sobre la candidatura.

En el texto de la moción, los socialistas sostienen que la declaración como Patrimonio Mundial es compatible con la mejora de los servicios públicos, las infraestructuras y la conservación del paisaje. Además, defienden el modelo de turismo sostenible impulsado en el municipio y ponen como ejemplo medidas como el servicio de autobús lanzadera o la suspensión de licencias para nuevas construcciones y rehabilitaciones con fines turísticos en el núcleo de Parada de Sil.

La iniciativa también expresa el rechazo del grupo municipal a las declaraciones realizadas por FEAR, al considerar que no representa su postura. En ese sentido, destacan la participación del Ayuntamiento en el GDR Sil Bibei Navea, donde, según indican, están representados distintos colectivos sociales y económicos del territorio. Por último, la moción anima a la Xunta y al Gobierno a continuar colaborando para sacar adelante la candidatura de la Ribeira Sacra ante la Unesco.