INVERSIÓN DE 450.000 EUROS
Parada de Sil recupera cerca de 29 hectáreas de soutos
INVERSIÓN DE 450.000 EUROS
Los trabajos de recuperación de varios soutos tradicionales de Parada de Sil finalizaron tras una inversión cercana a los 450.000 euros por parte de la Consellería do Medio Rural. La actuación forma parte del “Plan piloto de fomento de xestión conxunta de soutos” y se ha desarrollado en terrenos de la agrupación forestal conjunta Asociación de Propietarios de Soutos de Parada de Sil Canón do Sil.
Las labores se han llevado a cabo en una superficie de 28,85 hectáreas, repartidas entre los soutos de Castro, Fondo de Vila, Entrambosríos y O Valado-Purdeus, recuperando estos espacios forestales tradicionales y mejorando su conservación mediante gestión conjunta de los propietarios.
Entre las actuaciones realizadas figuran trabajos de desbroce, podas de formación y sanitarias, retirada de ramas y árboles muertos, eliminación de brotes secundarios y limpieza de la vegetación. También se ha actuado en los caminos de acceso, apertura de cunetas, mejora del firme, drenaje y reconstrucción de muros.
La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitó este jueves Parada de Sil para conocer el resultado de los trabajos. Destacó que estas actuaciones recuperan terrenos forestales, favorecen la colaboración entre propietarios y ayudan a gestionar el monte. Además, recordó que el mantenimiento de los soutos es una herramienta para reducir incendios y evitar el abandono.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INVERSIÓN DE 450.000 EUROS
Parada de Sil recupera cerca de 29 hectáreas de soutos
Lo último
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
Despois da morte…
MODELO EDUCATIVO NO RURAL
Dous profesores do colexio de Laza, entre os mellores de toda España
PSOE y BNG rompen filas