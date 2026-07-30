Parada de Sil recupera cerca de 29 hectáreas de soutos

Los trabajos de recuperación de varios soutos tradicionales de Parada de Sil finalizaron tras una inversión cercana a los 450.000 euros por parte de la Consellería do Medio Rural. La actuación forma parte del “Plan piloto de fomento de xestión conxunta de soutos” y se ha desarrollado en terrenos de la agrupación forestal conjunta Asociación de Propietarios de Soutos de Parada de Sil Canón do Sil.

Las labores se han llevado a cabo en una superficie de 28,85 hectáreas, repartidas entre los soutos de Castro, Fondo de Vila, Entrambosríos y O Valado-Purdeus, recuperando estos espacios forestales tradicionales y mejorando su conservación mediante gestión conjunta de los propietarios.

Entre las actuaciones realizadas figuran trabajos de desbroce, podas de formación y sanitarias, retirada de ramas y árboles muertos, eliminación de brotes secundarios y limpieza de la vegetación. También se ha actuado en los caminos de acceso, apertura de cunetas, mejora del firme, drenaje y reconstrucción de muros.

La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitó este jueves Parada de Sil para conocer el resultado de los trabajos. Destacó que estas actuaciones recuperan terrenos forestales, favorecen la colaboración entre propietarios y ayudan a gestionar el monte. Además, recordó que el mantenimiento de los soutos es una herramienta para reducir incendios y evitar el abandono.