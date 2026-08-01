Más cabras y menos pinos, y tendremos menos incendios
Más cabras y menos pinos, y tendremos menos incendios
En estos tiempos en los que la ola de incendios amenaza nuestros bosques, es evidente que debemos replantear nuestra estrategia de conservación y prevención. La situación actual revela una gestión que, más que proteger, parece inmovilista y reacia a adoptar soluciones innovadoras y efectivas.
Los montes son como una gasolina verde, una fuente de combustible que, en manos de una administración y una sociedad que no actúan con decisión, se convierte en un riesgo constante. La clave está en reducir ese combustible y en cambiar el carácter de nuestros montes para hacerlos menos propensos a incendios devastadores.
Una primera acción sería disminuir la cantidad de pinos, que en muchas ocasiones actúan como especies altamente pirógenas. En su lugar, deberíamos apostar por especies caducifolias, como castaños, abedules o robles, que además de ser menos inflamables, aportan valor ecológico y biodiversidad.
Por otro lado, la limpieza de los montes no solo debe hacerse mediante quemas controladas o maquinaria, sino también incorporando un uso sostenible del ganado, especialmente cabras. Estos animales, que se alimentan de maleza y arbustos, garantizan un monte más limpio y menos vulnerable a los incendios.
Quizá no sería descabellado crear la figura de un funcionario pastor forestal, un profesional dedicado a mantener el equilibrio en nuestros montes mediante el pastoreo controlado. También podría considerarse la contratación de servicios de pastoreo con ganado a particulares o empresas ganaderas, como una medida práctica y respetuosa con el medio ambiente.
Es hora de que la Administración deje de mirar hacia otro lado y pase a la acción. La gestión forestal requiere visión, valentía y, sobre todo, decisión política. No podemos seguir viendo cómo nuestros montes arden sin que se tomen medidas contundentes y efectivas.
Es momento de apostar por un cambio de estrategia, más cabras y menos pinos, para proteger nuestro patrimonio natural y evitar que la próxima crisis sea aún peor.
Rubén Garrido Rivero (Ourense)
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