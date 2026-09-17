Galería | Así será el nuevo instituto de Pereiro de Aguiar: un diseño vanguardista con 11 millones de inversión

La Xunta invertirá 11 millones de euros en un instituto, el primero de Pereiro de Aguiar, que ofrecerá ESO y Bachillerato a partir del curso 2028-2029

La Xunta ha autorizado la licitación para construir el IES Padre Feijoo, el primer centro de Secundaria y Bachillerato de Pereiro de Aguiar. Con una inversión de 11 millones de euros, la construcción comenzará este año y durará 18 meses para abrir sus puertas en el curso 2028-2029. Se trata del primer instituto que se edifica desde cero en la provincia de Ourense en los últimos 20 años.

El centro contará con cinco edificios adaptados al terreno y unidos por un pasillo central. Cuatro bloques acogerán la administración, la biblioteca y aulas con tabiques móviles para adaptar los espacios, mientras que el quinto se reservará para el gimnasio. La actuación se suma a las reformas en el CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey para dar respuesta al aumento de población en el municipio.