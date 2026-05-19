Nova vida para a OU-536 ao seu paso pola Derrasa de Pereiro de Aguiar

INFRAESTRUTURAS

Concello de Pereiro e Xunta alíanse para investir un millón en transformar esta travesía

A OU-536 ao seu paso pola Derrasa.
A Derrasa terá unha travesía totalmente renovada, moito máis accesible grazas ao acordo de colaboración entre o Concello do Pereiro de Aguiar e Turismo de Galicia, autorizado onte no Consello da Xunta. Esta reforma, que se desenvolverá ao longo da estrada OU-536, contará cun investimento de 919.634,89 euros. A Xunta asumirá o groso do custo achegando máis de 671.200 euros -o 73% do total. entre os orzamentos deste ano 2026 e o do vindeiro 2027, mentres que o municipio completará a partida restante.

Lavado de cara

O obxectivo principal é darlle un lavado de cara integral á zona para transformala nun espazo máis amable, poñendo o foco na seguridade e dándolle continuidade aos traballos que xa iniciara a Axencia Galega de Infraestruturas. Así, na marxe esquerda da estrada conectarase por fin de forma definitiva o carril peonil e ciclista, unificando os dous tramos que xa existían para que os veciños poidan pasear sen interrupcións. De xeito simultáneo, na marxe dereita reordenaranse os aparcamentos, ampliaranse as beirarrúas e renovarase por completo o pavimento, garantindo así itinerarios moito máis cómodos e protexidos fronte ao tráfico.

O obxectivo é valorizar A Derrasa como punto de encontro, un espazo de lecer máis humano e un destino moito máis atractivo para os visitantes.

