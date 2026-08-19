O Pereiro de Aguiar licita una senda peatonal en A Derrasa

El Concello de O Pereiro de Aguiar, en colaboración con la Agencia Gallega de Turismo, ha licitado la primera fase de las obras de mejora urbana en A Derrasa, en el tramo de la carretera OU-536. Esta intervención busca optimizar la movilidad peatonal, la accesibilidad y la seguridad vial, beneficiando tanto a los vecinos como a los numerosos visitantes que acuden al entorno del embalse de Cachamuíña.

Con un presupuesto de 384.181 euros y un plazo de ejecución de tres meses, los trabajos consistirán en la construcción de un sendero de hormigón en color tierra de 370 metros en la margen izquierda de la vía. Esta nueva infraestructura dará continuidad a las aceras actuales, enlazando de forma segura la zona del embalse con el núcleo de Santa Baia, dentro de un convenio global de casi 920.000 euros.

Remodelar para crecer

El proyecto también reforzará la seguridad vial mediante un nuevo paso de peatones con señalización luminosa dinámica, barreras de protección y un muro de contención de granito de 323 metros, diseñado para ensanchar el espacio público sin afectar a propiedades privadas. Asimismo, las obras se aprovecharán para modernizar las redes de saneamiento, pluviales y abastecimiento, además de iniciar el soterramiento del cableado telefónico y eléctrico.

Esta actuación inicial marca el comienzo de un plan de integración urbana más amplio. Su segunda fase, proyectada para 2027, completará la remodelación del trazado para embellecer el entorno y consolidar al municipio como puerta de entrada a la Ribeira Sacra.