Petín presume de sus 10 años de Ruta das Bodegas

Petín ultima los preparativos para recuperar una de sus citas más características del verano. El municipio celebrará el próximo sábado 29 de agosto la décima edición de su Ruta das Bodegas, una jornada en la que el vino, los pinchos y la música volverán a llenar de ambiente la zona de bodegas de la rúa Santiago.

La edición de este año tiene además un significado especial, después de que las rutas no se celebrasen el pasado verano debido a los incendios que afectaron a la comarca.

“El año pasado no se hicieron porque los que hacemos las rutas estuvimos apagando los fuegos”, explicaron, recordando la situación vivida durante el verano de 2025.

Las entradas, con un precio de 15 euros, permanecen a la venta hasta este viernes 21 de agosto en el Concello de Petín, en horario de 9,00 a 14,00 horas. La organización recuerda que quienes quieran participar deberán adquirirlas dentro de este plazo.

El año pasado no se pudo celebrar este evento debido a los incendios forestales que afectaron ese mes a Petín

La cita se ha consolidado como una de las actividades del verano en la zona y cuenta habitualmente con una importante asistencia que se sitúa alrededor de 800 personas, con la participación prevista de más de una decena de bodegas.

La ruta permitirá recorrer las bodegas situadas en el barrio de Santiago, donde los participantes podrán disfrutar de los vinos acompañados de diferentes pinchos. Una vez finalizado el recorrido, la celebración continuará en la plaza con música de un DJ.

Los asistentes recibirán una taza para las degustaciones y podrán degustar pinchos en las propias bodegas, además de otros puntos instalados en la rúa Santiago. El regreso de la celebración supone así recuperar una fiesta que reúne a gente de toda la comarca de Valdeorras en uno de los últimos fines de semana del verano, donde aún quedan visitantes que apuran sus últimos días de vacaciones.