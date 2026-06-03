Más de 150.000 ourensanos faltaron a su cita médica en 2025

Más de 150.000 citas médicas quedaron vacías el pasado año en el área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. En particular, los pacientes no acudieron a 124.962 consultas de atención primaria y a otras 30.386 hospitalarias con el especialista, lo que supone un total de 155.348 citas perdidas a lo largo de 2025.

Los datos reflejan una realidad que afecta directamente al funcionamiento del sistema sanitario y que ha llevado a la Xunta a poner en marcha una nueva campaña de concienciación dirigida a fomentar un uso más responsable de los servicios públicos de salud.

La iniciativa, presentada ayer por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se desarrollará desde esta semana en medios de comunicación y redes sociales bajo el lema “Protexamos o que nos protexe”. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de acudir a las citas programadas o, en caso de no poder hacerlo, cancelarlas con suficiente antelación para que puedan ser aprovechadas por otros pacientes.

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En atención primaria, el distrito sanitario de Ourense concentró la mayor parte de las ausencias, con 98.042 consultas en las que el paciente no se presentó, lo que representa un 3,32 % del total. En Verín se registraron 12.809 inasistencias (3,82 %) y en O Barco de Valdeorras otras 14.111 (3,43 %). A estas cifras se suman las 30.386 consultas hospitalarias perdidas durante el mismo periodo, equivalentes al 5,43 % del total de citas programadas con especialistas.

Los datos ourensanos, representan cerca del 14 % de todas las citas perdidas contabilizadas por el Sergas durante el pasado año. Aunque la tasa de inasistencia en atención primaria se mantiene en niveles similares a la media gallega, el volumen absoluto refleja el importante impacto que este fenómeno tiene sobre la actividad asistencial de una de las áreas sanitarias más extensas de la comunidad.

Por lo tanto, la situación no es exclusiva de la provincia. Según los datos difundidos por la Consellería de Sanidade, el Servizo Galego de Saúde registró durante 2025 más de 1,1 millones de consultas a las que los pacientes no acudieron ni anularon previamente. De ellas, cerca de 864.000 correspondieron a atención primaria y unas 248.000 a consultas hospitalarias.

Desde la Xunta recuerdan que estas ausencias tienen “consecuencias directas sobre a organización asistencial”. Según apuntan, cada cita que queda vacía supone “tempo profesional desaprovecitdo” y puede retrasar la atención de otras personas que se encuentran en lista de espera. En este sentido, Gómez Caamaño destacó durante la presentación de la campaña que “pequenas accións individuais poden xerar un impacto moi positivo no conxunto do sistema”, apelando a la colaboración ciudadana para mejorar la eficiencia de la sanidad pública.

La campaña utilizará anuncios en prensa, radio, televisión y redes sociales, con mensajes centrados en hábitos sencillos que contribuyen al buen funcionamiento de la asistencia sanitaria. Entre ellos figuran acudir a los servicios de urgencias solo cuando sea necesario o cancelar con tiempo aquellas consultas a las que no se vaya a poder asistir, permitiendo que otro paciente ocupe ese hueco.

La Consellería de Sanidade enmarca esta iniciativa dentro de un paquete de diferentes medidas destinadas a reforzar la sostenibilidad del sistema sanitario público gallego. Además, señala que responde a una demanda trasladada por distintos colectivos profesionales y recogida en los acuerdos alcanzados en los últimos tiempos con los representantes de los trabajadores sanitarios.