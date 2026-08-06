La A-52, a su paso por Ourense, escenario de la huida frustrada a gran velocidad de un grupo criminal
COLABORACIÓN POLICIAL
La Guardia Civil detuvo a los tres integrantes tras una persecución por la A-52 y les atribuye robos en aparcamientos de A Coruña y Madrid mediante el método de “la siembra”
Una persecución por la A-52 puso fin a la aventura delictiva de un grupo criminal dedicado a robar en aparcamientos de la provincia de A Coruña y Madrid. Esta banda, formada por tres miembros, utilizaba el método de “la siembra” para despistar a las víctimas, de avanzada edad, y así apoderarse de los objetos que guardaban en el interior del vehículo.
Este modus operandi consiste en que uno de los miembros del grupo distraía a la víctima preguntándole sobre la ubicación de algún lugar o tirando una moneda al suelo y de esta forma que no prestase atención a su coche, momento en el que otros miembros se llevaban los objetos de valor.
El “trabajo” no terminaba aquí. Una vez cometido el robo, acudían a cajeros para intentar sacar dinero de las tarjetas sustraídas. El grupo criminal era de carácter itinerante y para moverse utilizaba un vehículo de alquiler pese a que había expirado el contrato.
Huida a gran velocidad
Detenerlos no fue nada sencillo. La Guardia Civil estableció un dispositivo especial para interceptar al vehículo en el que viajaba la banda, el cual intentó huir a gran velocidad por la A-52, por lo que se pidió la colaboración de la Comandancia de Ourense y Zamora. Finalmente, los integrantes fueron arrestados por los agentes en Fontanillas de Castro.
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