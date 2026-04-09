ÁREA DE IGUALDAD
“8M, mes a mes” rinde homenaje a Esther Merlo
ÁREA DE IGUALDAD
La Diputación Provincial de Ourense continúa desarrollando la campaña institucional “8M, mes a mes”, una iniciativa organizada por el Área de Igualdad, que dirige la diputada provincial Teresa Barge, y que pone de relieve el talento femenino de la provincia a lo largo del año. Este abril, la protagonista es Esther Merlo Sánchez, ingeniera forestal y doctora especializada en calidad de la madera y mejora genética forestal, reconocida por su compromiso con el territorio y por su papel transformador en el sector forestal.
Bajo el lema “Mujeres, raíces y corona del sector forestal”, la institución provincial rinde homenaje a una profesional cuya trayectoria está marcada por el rigor científico, la innovación sostenible y la defensa de un territorio vivo. Esther Merlo Sánchez representa una voz que observa, guía y transforma en un sector forestal que avanza entre retos ambientales y nuevas oportunidades de desarrollo.
Además de su labor investigadora, Merlo Sánchez destaca por su papel pionero en un sector tradicionalmente dominado por hombres.
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