Severiano Ballesteros “Seve”

Nacido en la localidad cántabra de Pedreña el 9 de abril de 1957, Severiano Ballesteros estuvo ligado al golf desde su infancia. Su padre era jardinero en el campo de golf de la localidad, en donde Seve debutó como caddie cuando tenía nueve años.

Con 17 años se hizo profesional, ganó dos campeonatos Open Sub-25 de España y empezó a hacerse famoso en los circuitos.

Año tras año fue volviéndose imparable hasta llegar a tener el mejor palmarés de la historia del golf. Su irrupción en el circuito mundial causó una de las mayores impresiones dentro del circuito, tanto por su carisma como por su alegría y destreza en su juego, considerado como una mezcla entre talento y corazón.

Fue el primer europeo en ganar el prestigioso Masters de Augusta y el más joven de la historia en ese momento. Tenía apenas 22 años y se había convertido en el principal valedor del golf europeo respecto al estadounidense. Cuando ya estaba pensando en retirarse, su pareja falleció en un accidente de tráfico lo cual afectó enormemente al golfista, que se retiró definitivamente en julio de 2007.

Dejamos aquí su palmarés:

- Masters de Augusta (2)

- Open Británico (3)

- Ryder Cup (5)

- Campeonatos del Mundo Match Play (5)

- Copa Mundial de Golf con España (2)

- Orden del Mérito del European - Tour (6)

- Títulos en el European Tour (50)

- Títulos en el PGA Tour (9)

- Otros títulos (96)

En 2008 se le diagnosticó un tumor cerebral del que fue operado, pero que le mantuvo los siguientes años entrando y saliendo de los hospitales con diferentes recaídas. Murió en su residencia en mayo de 2011 a los 54 años de edad.

El 9 de abril de 1957 nacía el que sería el primer europeo en ganar el prestigioso Masters de Augusta y el más joven de la historia

La porpina | Golf

Son muchas las teorías y especulaciones acerca de los orígenes del golf. Casi todas ellas se basan en acontecimientos, pero otras en meras especulaciones.

Hay personas que afirman que la palabra GOLF no es realmente una palabra, sino que es un acrónimo, concretamente el de las siguientes palabras que colgaban en los exteriores de los recorridos y, de ahí, se popularizó el nombre de GOLF.

Gentlemen

Only

Ladies

Forbbiden

(Caballeros solo, damas prohibido)

Escoceses y holandeses luchan por ser considerados “los inventores” de este deporte tal y como lo conocemos.

Lo único que sabemos de cierto es que, antes que al golf, en la alta edad media se empezó a popularizar un juego que consistía en usar un garrote para golpear piedras (o bolitas de cuero) para dejarlas lo más cerca posible de una estaca.

La teoría más aceptada es que el término Golf ha evolucionado de la palabra holandesa “Kolven” (Garrote) también denominado “Kolv o Kolf” que significa palo o bate. Aunque nació en centro europa, el golf se “desarrolló” en Escocia, epicentro del golf moderno.

Uno de los primeros clubes de golf que existieron y, de hecho se define como la cuna del golf (data del siglo XV), es St. Andrews.

En esa época, el recorrido contaba con once hoyos, que iban desde la casa club hasta los límites de los terrenos. Los jugadores, disputaban los 11 hoyos y, al finalizarlos, daban media vuelta y jugaban los 11 de vuelta.

Esta práctica estableció el recorrido en 22 hoyos, pero posteriormente, los hoyos más cortos se fusionaron con otros para plantear hoyos más largos.

Debido al estatus que ostentaba St. Andrews como capital del golf, todos los demás campos fueron modificados de manera similar, y el campo de 18 hoyos se convirtió en el estándar.