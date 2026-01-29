Casi 90 instalaciones y 7.000 casas, amenazadas por el agua en la provincia de Ourense

Colegios, residencias o centros deportivos y religiones son algunas de las infraestructuras que componen la lista de las denominadas “críticas”, aquellas a las que una inundación podría dejar gravemente dañadas. En total, hay 89, repartidas entre 21 de los 92 concellos que componen la provincia, según recoge la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y un estudio del Observatorio de Sostenibilidad.

La lista recoge instalaciones que tienen riesgo de quedar muy afectadas por inundaciones con una recurrencia de 500 años. y las clasifica según el grado de daño al que estarían expuestas. 65 de ellas sufrirían una afectación muy grave; 18, grave, y 6, leve.

La ciudad es la que más infraestructuras críticas tiene de la provincia (21), entre las que se encuentran la Central Hidroeléctrica de Velle, la depuradora de Reza, todo el Casco Vello, el Puente Romano, el pabellón de Os Remedios, el centro comercial, las instalaciones deportivas de Oira o la capilla de Portovello.

Tras ella se sitúa Xinzo, lugar por donde discurre el río Limia, con un total de 11. Están consideradas infraestructuras críticas sus dos institutos -CEIP Rosalía de Castro y Cidade de Antioquía-, la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), dos viviendas comunitarias -O Noso Fogar da Limia en Xinzo y Fogar Antioquía-, el polideportivo, el campo de fútbol de A Moreira, los bomberos o el puesto de la Guardia Civil.

Cerca se sitúa O Barco, que cuenta con una decena, entre ellas el hospital -el único de los tres de la provincia en la lista-. Además, también están los dos institutos -el IES Laura Olmo y el IES Martaguisela-, dos colegios -Condesa de Fenosa y Julio Gurriarán- o la estación depuradora de aguas residuales.

Viviendas en jaque

Los datos del Catastro y el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico muestran que la provincia cuenta además con 6.943 inmuebles que se construyeron en zonas inundables. Más de un tercio de ellas -2.691- están ubicadas en el concello de Verín, mayoritariamente en los alrededores del río Támega y en el centro de la localidad, especialmente en las inmediaciones de la calle Viriato y de la avenida Luis Espada.

Las 2.691 viviendas en zonas inundables sitúan a Verín como el segundo municipio de toda Galicia con mayor número, solo por detrás de Sarria. Tras él, se sitúan Xinzo, con 1.330 inmuebles, O Barco, con 1.106. En cuarto lugar, muy lejos de las otras tres, está la ciudad, con 288 edificaciones de este tipo, repartidas principalmente a ambos márgenes del río Miño y en el barrio de O Couto.