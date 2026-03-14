El Gobierno tiene un plan

El Gobierno de España tiene un plan para amortiguar o aliviar los efectos de la guerra de Irán sobre los contribuyentes -la mejor condición de los ciudadanos es su contribución al fisco-. Todavía no se conoce el conjunto de medidas, pero Yolanda Díaz fue la adelantada en anunciarlo a la sociedad. Afirmó que la revelación de los detalles se produciría en el Consejo de Ministros del próximo martes. Pero le duró muy poco la primicia a la vicepresidenta. Lo que se desveló realmente fue la descoordinación dentro del Ejecutivo. Pues el sector socialista del Gobierno salió muy pronto a serenar este ímpetu.

El ministro de Economía, algo implicado en estas decisiones, Carlos Cuerpo se apresuró a matizar las prisas de Yolanda, no va a ser tan rápida la aprobación de medidas y pidió calma, que no se inquiete nadie, que el Gobierno aún no sabe lo que va a hacer: “Estamos terminando de cerrar el paquete completo de medidas que llevará un apartado específico de escudo social, protección de rentas, con una afectación especial para profesionales, además de medidas estructurales con los sectores”. Tan genérico como nada

Félix Bolaños, el superministro encargado de negociar con los grupos parlamentarios. Les llamó a todos por teléfono y les pidió que le pasaran todas sus propuestas para ver si las incluían en el plan y consensuaban unas medidas aportadas por todos. Consulta muy rápida, sin perder tiempo, sin matizaciones, sin compromisos, para cumplir un trámite. Bolaños ya está escaldado de preparar iniciativas que solo le proporcionan derrotas en el Congreso y pretenderá no volver a pasar por ese trago. Pero ha desvelado también que el plan no está preparado, que no irá al próximo Consejo de Ministros, que todavía no le han pasado sus planteamientos algunos grupos. Que ya veremos.

Es decir, el Gobierno no tiene claro lo que quiere, o lo que debe querer para no molestar a sus socios. Yolanda Diaz se habrá molestado por el frenazo y los desmentidos de sus ministros compañeros, pero eso ya lo dan por descontado, aguanta con todo para mantener su estatus. Además, la antigua dirigente de Sumar sigue con su manía de sacarle dinero a las grandes superficies de alimentación, o por lo menos de impedirle que suban precios, pero de reducir impuestos ni de broma, por mucho que lo pida Feijóo, que para ella es como “una vieja lavadora con un solo programa”: bajar impuestos.

Hace días que sabemos la carcajada que soltó la ministra de Hacienda cuando le pidieron su opinión sobre la petición de bajada del IVA al combustible y otros productos de primera necesidad propuestas por el PP. No quieren aceptar nada que pueda impedir al Fisco español recaudar todo lo que se pueda del contribuyente. Hay mucha deuda que pagar, muchos puestos que mantener, mucho Falcon que mover, mucho asesor que alimentar.

Esta actitud contumaz de Yolanda Díaz y María Jesús Montero no coincide mucho con uno de los socios importantes de la coalición sanchista, pues el PNV también pide al Gobierno bajada de impuestos para que los ciudadanos no se resientan y para que la gran capacidad de producción del País Vasco no se vea mermada por los precios de la energía. Aitor Esteban, líder del PNV, ya le dejó claro al Gobierno que debe tomar medidas en este sentido si quiere el apoyo de su grupo. El mismo lehendakari Pradales, insistió en la necesidad de bajar impuestos de la energía para la industria.

Y finalmente, en contra de las risas de Montero y la lavadora de Yolanda Díaz, tras la reunión de varios ministros con la patronal y los sindicatos, Carlos Cuerpo anunció que entre las medidas se incluirá una bajada de impuestos en la energía.

Es probable que para cuando salga el plan se haya liberado el estrecho de Ormuz y el suministro de petróleo quede normalizado. Mientras tanto, más dinero de los contribuyentes para el Gobierno sanchista.

El rey viaja solo

El rey Felipe VI en Chile.

El gobierno de Sánchez continúa con su intento de menospreciar a la monarquía. Con excesiva asiduidad procuran que Felipe VI haga sus viajes institucionales sin la compañía de un ministro, sobre todo del responsable de Exteriores, que sería el más apropiado. Es cierto que el rey no necesita ninguna compañía, viaja mucho mejor sólo que con José Manuel Albares, quien no parece ser muy divertido.

Pero lo sucedido en el último viaje llama mucho más la atención, porque el propio Ministerio publicó el día 5 de marzo un comunicado oficial en el que informaba de la presencia de Albares en este viaje del jefe de Estado español: “Su Majestad el Rey viajará a Chile con motivo de la ceremonia de transmisión del mando presidencial al presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, que tendrá lugar el próximo miércoles 11 de marzo. Allí estará acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.” Luego encontró una disculpa para quedarse en tierra.

A pesar de que existe una obligación constitucional de que los actos del rey sean refrendados siempre por el presidente del Gobierno o por alguno de sus ministros, no lo respetan en absoluto. Ya se sabe que este Ejecutivo tiene muchos desencuentros con sus obligaciones constitucionales. Cuando ni cumple siquiera con los mandatos más importantes, como la presentación de presupuestos del Estado cada año, dejar al rey solo en un viaje oficial no pasa ser una anécdota para el sanchismo.