Alerta amarilla por calor en Ourense este viernes con hasta 36 grados
DURANTE LA TARDE
La AEMET activa la alerta amarilla por calor en la zona del Miño de Ourense este viernes ante la previsión de temperaturas elevadas.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado una alerta amarilla por altas temperaturas en la zona del Miño de la provincia de Ourense para este viernes. El aviso permanecerá vigente entre las 13:00 y las 21:00 horas debido a la previsión de un notable ascenso de los termómetros durante la jornada.
Según las previsiones meteorológicas, las temperaturas máximas podrían alcanzar valores significativamente elevados hasta los 36 grados, que incluye la ciudad de Ourense y otros municipios del entorno del valle del Miño. La situación ha llevado a la AEMET a emitir un aviso de nivel amarillo.
Las autoridades recomiendan extremar las precauciones durante las horas centrales del día, evitando la exposición prolongada al sol, manteniendo una adecuada hidratación y prestando especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.
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