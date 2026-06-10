Alerta amarilla por calor en Ourense este viernes con hasta 36 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado una alerta amarilla por altas temperaturas en la zona del Miño de la provincia de Ourense para este viernes. El aviso permanecerá vigente entre las 13:00 y las 21:00 horas debido a la previsión de un notable ascenso de los termómetros durante la jornada.

Según las previsiones meteorológicas, las temperaturas máximas podrían alcanzar valores significativamente elevados hasta los 36 grados, que incluye la ciudad de Ourense y otros municipios del entorno del valle del Miño. La situación ha llevado a la AEMET a emitir un aviso de nivel amarillo.

La zona marcada bajo la alerta amarilla este viernes en Ourense por calor | AEMET

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones durante las horas centrales del día, evitando la exposición prolongada al sol, manteniendo una adecuada hidratación y prestando especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.